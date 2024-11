Bezirksamt soll in früheren Galeria-Standort einziehen

Hamburg (dpa/lno) –

In das frühere Haus der Warenhauskette Galeria in Hamburg-Wandsbek soll ein Teil des Bezirksamtes als Mieter einziehen. Vorgesehen ist der Einzug 2028 auf einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern, wie der Senat mitteilte. Über die Pläne will Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) demnach heute Abend im Haushaltsausschuss der Bürgerschaft informieren.

Die anderen Standorte des Bezirksamtes Wandsbek liegen demnach jeweils nur wenige hundert Meter von dem frühen Standort der Warenhauskette entfernt. «Wir haben es weiterhin mit einer enorm herausfordernden Lage am Bau- und Immobilienmarkt zu tun. Insofern scheuen wir uns auch nicht, Planungen auf den Prüfstand zu stellen, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern», sagte Dressel laut Mitteilung. Nach Einwohnern ist Wandsbek der größte der Hamburger Bezirke.

Im vergangenen Jahr hatte das Geschäft in Wandsbek geschlossen, wie auch die Filiale in Hamburg-Harburg. In Hamburg gibt es noch drei Standorte von Galeria – in Eimsbüttel, im Alstertal-Einkaufszentrum sowie in der Innenstadt in der Mönckebergstraße.