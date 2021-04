Bezirksamt: Keine Verlängerung für Schriftzug

Aktivisten von Fridays for Future malen den Schriftzug «WIR ALLE FÜR 1,5 GRAD“ auf die Mönckebergstraße. Foto: Jonathan Knodel/Fridays for Future/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der riesige Schriftzug «Wir alle für 1,5 °C» auf der Hamburger Mönckebergstraße kann nach Angaben des Bezirksamts Mitte nicht dauerhaft bleiben. Er sei nur bis zum 19. April genehmigt. Das Bezirksamt sei an das Wegerecht gebunden und könne einen von den Initiatoren der Bewegung Fridays for Future gewünschten Erhalt des Schriftzuges nicht genehmigen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Eine solchen Entscheidung wäre Sache des Senats.

Die Initiatoren hatten sich prominente Unterstützung für den 60 Meter langen Schriftzug mit sechs Meter hohen weißen Buchstaben auf grünem Grund gesichert. Unternehmer Michael Otto sagte in einer Videobotschaft: «Wir sollten diesen Schriftzug längerfristiger dort stehen lassen, denn er erinnert daran, dass der Klimawandel im Augenblick die größte Bedrohung für die Menschheit ist».

Unterstützung komme unter anderem auch vom Direktor der Hamburger Kunsthalle, Alexander Klar, dem Hauptpastor der Hauptkirche St. Petri, Jens-Martin Kruse, dem Extremsegler Boris Herrmann und dem Gründer des Miniatur Wunderlandes, Gerrit Braun.

© dpa-infocom, dpa:210408-99-130381/2

Fridays for Future Hamburg

Fridays for Future Hamburg auf Twitter