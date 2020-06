Beyer und Narey wieder im Teamtraining des HSV

Hamburg (dpa/lno) – Jordan Beyer und Khaled Narey sind am Mittwoch wieder ins Teamtraining des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV eingestiegen. Beide hatten zuletzt wegen Verletzungen gefehlt. Jeremy Dudziak und Ewerton absolvierten individuelle Einheiten. Das teilte der HSV am Mittwoch mit.

Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den VfL Osnabrück am Dienstagabend haben die Hamburger am Donnerstag trainingsfrei. Am Freitag und Samstag bereiten sie sich auf das vorentscheidende Spitzenspiel beim Verfolger 1. FC Heidenheim (Sonntag, 15.30 Uhr) vor. Die Heidenheimer (52 Punkte) liegen lediglich zwei Zähler hinter den Hamburgern (54) auf Platz vier.

