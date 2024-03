Bewölktes Wetter in Niedersachsen und Bremen

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen wird bewölkt, aber weitgehend trocken. Am Dienstag fällt aber vor allem in der Südwesthälfte etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte. Die Temperaturen kühlen im Vergleich zu den Vortagen etwas ab und pendeln sich zwischen 6 und 9 Grad ein. Auch in der Nacht zum Mittwoch regnet es leicht, dazu weht schwacher bis mäßiger Wind. Die Temperaturen sinken auf -1 Grad im Harz, sonst 1 bis 4 Grad in der Nacht.

Der Mittwoch startet bewölkt, im Laufe des Tages lockern sich die Wolken laut DWD jedoch auf. Es bleibt meist trocken bei Temperaturen zwischen 9 und 11 Grad, um die 6 Grad auf den Inseln. In der Nacht sinken die Temperaturen zwischen -1 und 2 Grad, es herrscht stellenweise Glättegefahr.