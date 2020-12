Bewölktes Adventswochenende in Niedersachsen und Bremen

Eine Spaziergängerin ist auf einem Feldweg unterwegs. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Das Wetter in Niedersachsen und Bremen wird am Adventswochenende wolkig und trüb. Am Freitag bleibt es in weiten Teilen des Landes noch trocken, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen einem und fünf Grad, am kältesten wird es im Wendland und im Oberharz.

Der Wind weht laut DWD mäßig, an der Küste und auf den Ostfriesischen Inseln kommt es zu Windböen. In der Nacht zum Samstag kann es durch leichten Regen und teilweise auch Schnee besonders in Höhenlagen glatt werden. Die Tiefstwerte liegen im Oberharz bei minus drei Grad, im Rest des Landes zwischen null und drei Grad.

Am Wochenende bleibt der Himmel weiter bedeckt. Immer wieder regnet es bei Temperaturen zwischen zwei Grad im Oberharz und bis zu sieben Grad im südlichen Emsland.