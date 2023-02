Bewölkter Tag in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Ein bewölkter und windiger Tag erwartet die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein am Donnerstag. Nachdem es vormittags im Südosten meist nur gering bewölkt ist, ziehen von Nordfriesland her dichte Wolken auf und es regnet mancherorts, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen dabei bei drei bis sechs Grad und es weht schwacher bis mäßiger, an den Küsten teils auch frischer Wind mit einzelnen Windböen an der Nordsee und auf Fehmarn. Bis mittags kann es leichten Frost zwischen null und minus vier Grad geben, sowie lokal auch mäßigen Frost bei bis zu minus sechs Grad.

In der Nacht zum Freitag regnet es nur noch vereinzelt und lockert sich auf. Dabei sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte zwischen einem Grad in Lauenburg und fünf Grad auf Sylt, im Landesinneren kommt es stellenweise auch zu Frost, wobei der Wind schwach bis mäßig aus Südwest bis West weht. In der ersten Nachthälfte kann es auf Sylt auch zu einzelnen Windböen kommen, hieß es weiter.