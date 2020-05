Bewölkt und trocken in Hamburg und Schleswig-Holstein

Wolken hängen über der Hafencity mit der Elbphilharmonie. Foto: Georg Wendt/dpa/Symbolbild

Hamburg/Kiel (dpa/lni) – In Hamburg und Schleswig-Holstein ist am Dienstag mit wechselnder Bewölkung und milden Temperaturen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 15 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. An der Ostsee könne es vereinzelt zu Regenschauern kommen. Aus Nordwest wehe ein mäßig frischer Wind.

Die Nacht zu Mittwoch bleibe teils wolkig, teils klar. Die Temperaturen kühlen auf bis zu 1 Grad ab, in Bodennähe könne es zu leichtem Frost kommen. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen wieder auf bis zu 15 Grad, bei einem frischen Wind aus Nordwest bleibe es in Hamburg und Schleswig-Holstein trocken.