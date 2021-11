Dunkle Regenwolken ziehen auf. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Am Freitag wird es in Schleswig-Holstein und Hamburg stark bewölkt und teils windig. An den Küsten und im nördlichen Binnenland kommt es zeitweise zu Windböen um 55 Kilometer pro Stunde, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Gebietsweise kommen etwas Regen oder Sprühregen dazu. Die Temperaturen erreichen bis zu 13 Grad. Am Abend lässt der Wind nach, die Nacht über bleibt es aber dicht bewölkt und regnerisch.

© dpa-infocom, dpa:211119-99-57983/2