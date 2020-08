Bewerberanzahl für das erste Semester gestiegen: Uni Hamburg

Studenten sitzen in einem Hörsaal. Foto: picture alliance/Daniel Reinhardt/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der Bewerber für das erste Fachsemester an der Universität Hamburg ist gestiegen. Für das kommende Wintersemester wurden 31 285 Bewerber gezählt, ein Jahr zuvor waren es noch 28 032. So kurz nach der Bewerbungsfrist sei es schwierig, die Gründe zu benennen, sagte die Vizepräsidentin der Universität Hamburg, Susanne Rupp, am Freitag. Dass Hamburg im vergangenen Jahr Exzellenzuniversität geworden sei, werde jedoch sicherlich die eine oder andere Studienortwahl entschieden haben. Zu der Frage, inwieweit die Corona-Krise eine Rolle gespielt haben könnte, antwortete die Professorin: «Möglicherweise haben sich mehr Schulabgängerinnen und Schulabgänger dafür entschieden, sich direkt an der Universität zu bewerben.» Denn es sei derzeit aufgrund der Pandemie ja schwieriger, etwa einen längeren Auslandsaufenthalt, Praktika oder Tätigkeiten im Rahmen eines Freiwilligendienstes zu planen.