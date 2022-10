Bewaffneter Überfall auf Tankstelle

Rehren (dpa/lni) –

Ein bewaffneter Unbekannter hat eine Tankstelle in Rehren im Landkreis Schaumburg überfallen. Der maskierte Mann habe einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mit seiner Beute flüchtete er dann am frühen Samstagabend zu Fuß. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen und sogar einem Hubschrauber fehlt von ihm bislang jede Spur. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Überfall beobachtet haben.