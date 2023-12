Hamburg (dpa/lno) –

Mit einer Waffe hat ein Mann eine Tankstelle in Hamburg überfallen. Der Täter habe am Sonntagabend in der Tankstelle im Stadtteil Horn mit gezogener Waffe Geld vom Kassierer gefordert, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Montag. Nach derzeitigem Stand habe er auch etwas erbeutet, wie viel, sei aber noch unklar. Der Täter sei flüchtig und werde derzeit von der Polizei gesucht.