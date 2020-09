Bewaffneter Räuber überfällt Spielothek in Bremen

Bremen (dpa/lni) – Ein unbekannter Mann hat eine Spielothek in Bremen-Blumenthal überfallen und einen 66 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht. Der 66-Jährige nahm daraufhin Geld aus der Kasse und steckte es in einen Stoffbeutel des Räubers, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Über die Höhe der geraubten Summe machte die Polizei keine Angaben. Der Unbekannte trug beim Überfall in der Nacht zum Sonntag einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz und eine schwarze Kapuzenjacke. Er floh in unbekannte Richtung.

PM Polizei