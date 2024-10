Bewaffneter Räuber überfällt Bank und sperrt Mitarbeiter ein

Nach einem Banküberfall in Bad Zwischenahn sucht die Polizei den flüchtigen Täter. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Bad Zwischenahn (dpa/lni) –

Ein bewaffneter Mann hat eine Bank in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) überfallen und ist mit seiner Beute entkommen. Wie die Polizei mitteilte, überraschte der maskierte Räuber zwei Angestellte, die sich vor Geschäftsbeginn in der Filiale aufhielten. Er bedrohte sie mit einer Waffe und forderte Bargeld. Dann sperrte er die Bankangestellten in einen kleinen Raum ein. Anschließend floh der Mann mit dem Geld.

Erst nach einer Stunde wurden die Angestellten von Kollegen befreit. Sie alarmierten die Polizei. Die Beamten leiteten eine Fahndung nach dem Täter ein. Von dem ihm fehle bislang jede Spur, teilten sie mit. Die Höhe der Beute war zunächst nicht bekannt.