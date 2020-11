Das Blaulicht eines Funkstreifenwagens blinkt im Einsatz. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Mit gezogener Waffe hat ein Mann einen Drogeriemarkt in Hamburg-Hamm überfallen. Nach ersten Erkenntnissen betrat der maskierte Täter am Montagabend das Geschäft und bedrohte zunächst die Kassiererin, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Kurz darauf habe er sich dann an der Kasse bedient und sei geflohen. Obwohl die Polizei umgehend nach dem Mann fahndete, schnappte sie ihn den Angaben zufolge zunächst nicht.

