Bewaffneter Mann im Braunschweiger Bahnhof gestellt

Braunschweig (dpa/lni) –

Nach Hinweisen aus einem Zug auf einen bewaffneten Mann haben Polizisten einen 21-Jährigen im Braunschweiger Hauptbahnhof gestellt. «Die Schusswaffe, eine schwarze Pistole, trug der Mann sichtbar im Hosenbund», teilte die Bundespolizei mit. Die Einsatzkräfte hätten die Waffe gesichert, laut Polizei handelte es sich um eine funktionsfähige Schreckschusspistole mit gefülltem Magazin.

Da der 21-Jährige wiederholt Anweisungen missachtet habe, als er nach anderen gefährlichen Gegenstände durchsucht wurde, sei er kurzzeitig gefesselt und in eine Dienststelle gebracht worden. Nach den polizeilichen Maßnahmen habe er diese am Mittwochnachmittag wieder verlassen.

Die Schreckschusspistole und die Munition seien sichergestellt und ein Verfahren wegen des unerlaubten Führens einer Schusswaffe eingeleitet worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann die Waffe nicht gegenüber anderen Personen eingesetzt.