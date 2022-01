Bewaffnete überfallen Bank in Northeim

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Northeim (dpa/lni) – Zwei bewaffnete Männer haben in Northeim eine Sparkasse überfallen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte einer der beiden Verdächtigen während des Überfalls am Mittwochmorgen eine Bankmitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht. Die Räuber stahlen Bargeld und flohen zu Fuß. Verletzte gab es keine.

Nach Polizeiangaben sind die beiden Männer zwischen 170 und 175 Zentimeter groß. Sie trugen dunkle Kleidung und weiße Mund-Nasenschutz-Masken. Einer der beiden Verdächtigen trug eine schwarze Mütze. Die Beamten warnen Bürger im Umfeld des Tatortes davor Anhalter mitzunehmen.

