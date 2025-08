Bewaffnete rauben Geld und Schmuck

Unbekannte Räuber dringen in ein Wohnhaus in Bad Nenndorf ein und stehlen Schmuck und Bargeld. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Bad Nenndorf (dpa/lni) –

Unbekannte Räuber haben in einem Wohnhaus in Bad Nenndorf im Landkreis Schaumburg Bargeld und Schmuck erbeutet. Der Wert der Beute war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. In der Nacht zum Montag drangen die beiden Räuber in das Haus ein, drohten mit einer Waffe und forderten Bargeld und Schmuck. Die Hauseigentümer gaben den Tätern, was sie wollten. Die Maskierten suchten das Haus dennoch nach weiteren Wertgegenständen und Geld ab.

Das Alter der Täter wird nach Polizeiangaben auf rund 40 Jahre geschätzt, einer von ihnen war etwa 1,75 Meter groß, der andere wenig größer und etwas kräftiger. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.