Bewaffnete Räuber überfallen Tankstelle in Bremen

Bremen (dpa/lni) – Zwei bewaffnete Räuber haben eine Tankstelle in Bremen überfallen und den Angestellten gezwungen, sie mit seinem Auto in einen anderen Stadtteil zu fahren. Die Täter bedrohten den 19 Jahre alten Tankstellen-Mitarbeiter in der Nacht zum Sonntag mit einem Messer und ließen sich Bargeld und Zigaretten aushändigen, teilte die Polizei mit. Dann stiegen sie mit ihrem Opfer in dessen Auto und zwangen den 19-Jährigen loszufahren. Nach einer Fahrt über die Autobahn 27 ließen sich die zwei Räuber in einem Wohngebiet absetzen und flüchteten zu Fuß mit ihrer Beute in Richtung der angrenzenden Wohnhäuser.

Mitteilung der Polizei