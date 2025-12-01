Bewährungsstrafe nach Unfall durch Sekundenschlaf

Das Amtsgericht Neumünster hat ein Urteil im Prozess um einen Unfall wegen Sekundenschlafs gefällt. (Archivfoto) Frank Molter/dpa

Neumünster/Kiel (dpa/lno) –

Im Prozess gegen einen Mann, der wegen Sekundenschlafs einen tödlichen Unfall begangen haben soll, ist das Urteil gesprochen worden. Das Amtsgericht Neumünster hat den zum Unfallzeitpunkt 25-jährigen Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Das hat ein Sprecher des Landgerichts Kiel mitgeteilt.

Dem Angeklagten war vorgeworfen worden, am 4. August 2024 mit seinem Transporter auf der Landstraße von Wiemersdorf in Richtung Neumünster einen tödlichen Unfall verursacht zu haben. Da der Mann für zwei bis drei Sekunden in einen Sekundenschlaf gefallen sei, sei er mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.

Fahrerlaubnis wird dem Angeklagten entzogen

Daraufhin habe sich das Auto überschlagen und sei von der Fahrbahn abgekommen. Ein auf dem Rücksitz in einem Kindersitz angeschnalltes zehnjähriges Mädchen ist dabei gestorben. Eine weitere Insassin sowie der Fahrer des Autos erlitten Verletzungen.

Neben der Bewährungsstrafe hat das Amtsgericht dem heute 26 Jahre alten Angeklagten die Fahrerlaubnis entzogen und eine Sperre für die Erteilung einer neuen Fahrerlaubnis von vier Monaten festgesetzt, erklärte der Sprecher. Die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre.

Als Bewährungsauflage hat das Gericht dem Angeklagten auferlegt, 2.000 Euro an die Freiwillige Feuerwehr Bad Bramstedt zu zahlen. Sie hatte die Eltern und die Familie des getöteten Mädchens nach dem Unfall unterstützt.