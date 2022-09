Bevölkerung im Norden weiter gewachsen

Kiel (dpa/lno) –

Die Zahl der in Schleswig-Holstein lebenden Menschen ist im vergangenen Jahr um 0,4 Prozent auf gut 2,92 Millionen gestiegen. Wie das Statistikamt Nord am Freitag berichtete, war dies der höchste Bevölkerungsstand seit 1949. Der Grund liegt darin, dass erneut mehr Menschen in das Land zogen als es verließen. Während 93 568 Menschen kamen, zogen 70.554 weg.

Negativ war dagegen wieder der Saldo aus Geburten und Todesfällen: 25 298 Kinder kamen zur Welt; 36.792 Menschen starben. Die relativ stärksten Bevölkerungszuwächse gab es in Flensburg mit plus 1,3 Prozent sowie in den Kreisen Segeberg und Herzogtum Lauenburg mit plus 0,9 beziehungsweise plus 0,8 Prozentpunkten. Nur in Neumünster und Kiel sank die Bevölkerungszahl, und zwar um 0,5 beziehungsweise 0,1 Prozent.