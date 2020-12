Bevölkerung hält sich an Ausgangsbeschränkung in Bentheim

Nordhorn (dpa/lni) – Die Bevölkerung in der Grafschaft Bentheim hat die am Mittwochabend in Kraft getretene nächtliche Ausgangsbeschränkung weitestgehend respektiert. Es seien lediglich eine Handvoll Verstöße aufgefallen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Nordhorn. «Die Leute haben sich zum überwiegenden Teil strikt daran gehalten.» Äußerst wenige Menschen hätten von der Polizei auf die neuen im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie erlassenen Regeln hingewiesen werden müssen.

Seit Mittwochabend gelten erstmals in Niedersachsen Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Infektionszahlen. Häuser und Grundstücke dürfen im Landkreis Grafschaft Bentheim zwischen 21.00 Uhr abends und 5.00 Uhr morgens nur noch aus beruflichen oder medizinischen Gründen verlassen werden. Eine Ausnahme gibt es an Heiligabend, wenn die Ausgangsbeschränkung um 22.00 Uhr beginnt. Die Ausgangsbeschränkung gilt zunächst bis zum 12. Januar.

Der Landkreis an der niederländischen Grenze griff zu diesem Mittel, um die hohen Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Am Mittwoch lag die 7-Tages-Inzidenz in dem Kreis bei 216,5. Im 140 000 Menschen zählenden Landkreis gibt es derzeit keinen klaren Hotspot, sondern eine diffuse Weiterverbreitung des Virus. Schuld daran ist aus Sicht des Landkreis-Krisenstabes, dass es noch zu viele private Kontakte gibt.

Ausgangsbeschränkungen Grafschaft Bentheim