Bettler soll Fahrgast mit Messer in S-Bahn bedroht haben

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Streit in der Hamburger S-Bahn soll ein 28 Jahre alter Bettler einen Fahrgast mit einem Cuttermesser bedroht haben. Einer Mitteilung der Bundespolizei zufolge bat der mutmaßliche Täter den 38-Jährigen am Dienstagabend in der S5 um Kleingeld. Nach einer verbalen Auseinandersetzung habe der 28-Jährige ein Teppichmesser gezogen und den Fahrgast bedroht. Später habe er dem Opfer ins Gesicht geschlagen. Der 38-Jährige verständigte die Polizei, woraufhin der mutmaßliche Angreifer das Messer den Angaben nach erneut hervorzog und drohte.

Am S-Bahnhof Wilhelmsburg nahmen Beamte den 28-Jährigen vorläufig fest und stellten die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Ein Atemalkoholtest ergab später einen Wert von 2,22 Promille, wie es hieß. Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen, verzichtete aber auf medizinische Hilfe. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung wurde eingeleitet.