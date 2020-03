Betrunkener stürzt in Hamburg-Wilhelmsburg in S-Bahngleis

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein betrunkener 23-Jähriger hat im Bahnhof Hamburg-Wilhelmsburg eine S-Bahn zu einer Schnellbremsung gezwungen. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, wollte der Mann am Donnerstagabend seine in die Gleise gefallene Schnapsflasche zurückholen. Dabei stürzte er jedoch und blieb im Gleis liegen. Zwei 24 und 29 Jahre alte Zeugen retteten ihn, indem sie ihn aus dem Gefahrenbereich auf den sogenannten Plattenweg zogen.

Dieser Bereich liegt zwischen der Stromschiene und der Schallschutzwand. Die Helfenden mussten den betrunkenen Mann über die Stromschiene heben. Der Fahrer der sich nähernden S-Bahn Richtung Altona erkannte die Situation und leitete eine Schnellbremsung ein. Die S-Bahn kam rechtzeitig zum Stehen. Fahrgäste wurden dabei nicht verletzt.

Polizei und Feuerwehr retteten den 23-Jährigen und seine Helfer aus dem Gefahrenbereich. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Polizeimitteilung