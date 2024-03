Betrunkener stoppt Autozug nach Sylt

Klanxbüll (dpa/lno) –

Er wollte mit dem Zug nach Sylt: Ein betrunkener Mann hat im Gleisbereich bei Klanxbüll (Kreis Nordfriesland) gestanden, um einen Autozug nach Westerland zu stoppen. Das teilte die Polizeiinspektion Flensburg am Mittwoch mit. Gegenüber der Polizei gab der Mann am Dienstagmittag an, mehrere Biere getrunken und einen Joint geraucht zu haben. Auf die Frage, was er im Gleisbereich wolle, antwortete er den Angaben zufolge, dass er mit dem Autozug nach Westerland auf Sylt fahren wollte, um sich auf der Insel Nachschub zu verschaffen.

Am Dienstag gegen 13 Uhr war zunächst die Leitstelle der Bundespolizei in Flensburg vom Fahrdienstleiter informiert worden, dass sich ein Mann im Gleisbereich bei Klanxbüll aufgehalten und einen Autozug gestoppt haben solle. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn brachte den Mann aus dem Gleisbereich in Sicherheit. Zur weiteren Beobachtung wurde der Mann in eine Klinik gebracht. Gegen den 38-Jährigen wird nun laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.