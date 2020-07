Betrunkener schnappt sich Rollator

Blick auf das Hinweisschild eines Polizeireviers. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Göttingen (dpa/lni) – Mit einem gestohlenen Rollator hat es die Polizei in Göttingen seit knapp einer Woche zu tun. Mit der Gehhilfe war am vergangenen Donnerstag ein 31-Jähriger unterwegs. Sie tat bei ihm zwar gute Dienste, da der Mann betrunken war. Doch der Rollator gehörte nach Polizeiangaben nicht ihm, und der 31-Jährige konnte auch keine plausible Antwort auf die Frage nach der Herkunft geben. Am Mittwoch wandten sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit, um den Besitzer des Rollators ausfindig zu machen. Die Polizei geht davon aus, dass der 31-Jährige ihn sich vor einem Piercingstudio in der Göttinger Innenstadt gegriffen hatte. Der Betrunkene fiel übrigens nicht auf, weil er etwa in Schlangenlinien mit dem Rollator unterwegs war, sondern weil er laut umherschrie.

