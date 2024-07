Betrunkener schlägt in S-Bahn Frau plötzlich ins Gesicht

Hamburg (dpa/lno) –

Ein betrunkener Mann hat einer 30-Jährigen in einer Hamburger S-Bahn erst Bier über die Hose geschüttet, sie dann ins Gesicht geschlagen und dann auch noch beleidigt. Ob der 41 Jahre alte Mann sein offenes Bier beim Halt an der Station Reeperbahn absichtlich oder aus Versehen verschüttet hatte, konnte der Sprecher der Bundespolizei in Hamburg nicht sagen. Der plötzliche Schlag mit der Faust ins Gesicht dagegen sei Absicht gewesen. «Das kam völlig unvermittelt – auch für die Frau. Damit hatte sie gar nicht gerechnet.»

Ihre blutende Nase wurde von Einsatzkräften eines Rettungswagens noch an der S-Bahn-Station versorgt. Die Frau war eigentlich auf dem Weg zur Arbeit, brach die Anfahrt den Angaben zufolge dann aber ab.

Strafverfahren gegen Verdächtigen

Der Verdächtige wurde später in der Nähe der S-Bahn-Station gefunden und musste seine Personalien hinterlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachtes der Körperverletzung und der Beleidigung verantworten.