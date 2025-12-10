Betrunkener schlägt Bahnmitarbeiterin ins Gesicht

Neumünster (dpa/lno) –

Ein betrunkener Mann hat am Bahnhof in Neumünster eine Bahnmitarbeiterin mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, als diese ihn geweckt hatte.

Der 38-Jährige hatte in einem Wartehäuschen an einem Bahnsteig geschlafen, teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion in Flensburg mit. Die Mitarbeiterin wollte ihn am Dienstag des Bahnhofes verweisen. Bundespolizisten hatten dem Mann am Vortag einen Platzverweis erteilt, weil er im Gleisbereich uriniert hatte.

Nach dem Schlag stellten Beamte auf dem Polizeirevier einen Atemalkoholtest von annähernd 2,6 Promille fest. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Hausverbot verhängt. Zudem leiteten die Bundespolizisten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.