Betrunkener schläft unter Zug – Gleissperrung

Fritzlar (dpa) – In Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Südniedersachsen absolviert die Bundeswehr in den kommenden Nächten Übungsflüge mit dem Kampfhubschrauber Tiger in niedriger Höhe. Wie das Kampfhubschrauberregiment 36 in... Mehr lesen