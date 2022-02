Betrunkener randaliert während der Messe

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

Bremen (dpa/lni) – Ein Mann hat in einer Kirche in Bremen während des Gottesdienstes randaliert. Zunächst störte der laut Polizei betrunkene 59-Jährige am Sonntag die Anwesenden im Bremer St. Petri Dom durch Applaudieren. Dann urinierte er gegen eine Säule. Ein 55-jähriger Mitarbeiter griff daraufhin ein und wollte dem Mann Hausverbot erteilen. Der zückte den Angaben zufolge aber eine Waffe, die zunächst wie eine Schusswaffe aussah, sich aber im Nachhinein als Attrappe und sogenannte Softair-Pistole herausstellte.

Der Mitarbeiter entwaffnete den Mann, den die Polizei anschließend in eine psychiatrische Einrichtung brachte. Verletzt wurde niemand. Das Verhalten des Mitarbeiters sei sehr mutig gewesen, so die Polizei, die aber zur Vorsicht riet. Für die meisten Menschen seien Waffenattrappen kaum von echten zu unterscheiden. «Ein Zeuge muss kein Held sein», hieß es in einer Mitteilung am Montag. Abstand halten und Notruf 110 wählen, riet die Polizei.

© dpa-infocom, dpa:220221-99-228188/2

Pressemitteilung