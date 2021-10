Betrunkener randaliert am Bahnhof von Burg auf Fehmarn

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Illustration

Fehmarn (dpa/lno) – Einen ungünstigen Sitzplatz hatte sich ein Betrunkener am Bahnhof von Burg auf der Ostseeinsel Fehmarn ausgesucht. Er habe sich auf die Kupplung eines stehenden Zuges gesetzt, berichtete die Bundespolizei am Freitag. Als der Zugführer ihn aufforderte, den Gleisbereich zu verlassen, sei der 26-Jährige völlig ausgerastet, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei am Donnerstag auf den Bahnsteig gesprungen, habe mehrmals gegen die Tür des Zuges getreten und Schottersteine gegen die Frontscheibe geworfen. Polizeibeamte führten ihn in Handfesseln ab und erteilten ihm einen Platzverweis. Der 26-Jährige wurde von seinen Eltern abgeholt.

© dpa-infocom, dpa:211015-99-607453/2

Pressemitteilung der Bundespolizei