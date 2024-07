Betrunkener rammt elf geparkte Fahrzeuge

Kiel (dpa/lno) –

Ein betrunkener Autofahrer hat in Kiel mehrere parkende Autos gerammt und hat so erheblichen Schaden verursacht. Der Mann sei in der Nacht im Bereich Gutenbergstraße/Knooper Weg wohl in Schlangenlinien unterwegs gewesen und habe deshalb elf Fahrzeuge beschädigt. Anwohner hatten zuvor einen Knall gehört und dann ein Auto mit eingeschaltetem Warnblinker bemerkt und die Polizei alarmiert. Es habe sich eine Trümmerspur durch die Straße gezogen. Der Betrunkene sei in der Nähe des Tatorts angetroffen worden, als er gerade mit zwei weiteren Leuten in einen Bus steigen wollte. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und es wurden die Personalien aufgenommen.