Betrunkener prallt mit Auto gegen Streifenwagen

Wanderup (dpa/lno) –

Ein 53-Jähriger ist bei einer Polizeikontrolle in Wanderup (Kreis Schleswig-Flensburg) mit seinem Auto gegen einen Streifenwagen geprallt. Zwei Beamte wurden verletzt und am Samstagabend ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Die Polizisten wollten den Mann wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer kontrollieren und blockierten mit ihrem Wagen die Straße. Der Autofahrer habe dann nicht mehr rechtzeitig bremsen können, sagte der Sprecher. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille bei dem 53-Jährigen.