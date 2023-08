Betrunkener Pedelecfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Nordenham (dpa/lni) –

Ein betrunkener Pedelecfahrer ist im Landkreis Wesermarsch gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 51 Jahre alte Radfahrer war am Mittwochabend in Nordenham auf die Fahrbahn gefallen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 21 Jahre alter Autofahrer verhinderte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Pedelecfahrer. Ein Atemalkoholtest bei dem 51-Jährigen ergab einen Wert von 2,39 Promille. Er kam ins Krankenhaus, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.