Betrunkener mit gebrochenem Arm will in See schwimmen

Peine (dpa/lni) – Ein schwer angetrunkener Mann ist von Helfern der DLRG aus dem Eixer See bei Peine gerettet worden. Der 30-Jährige habe wegen eines vorherigen Sturzes bereits einen gebrochenen Arm gehabt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Trotzdem wollte er am Samstagnachmittag in dem See schwimmen. Den Angaben zufolge war es nicht möglich, seinen Atemalkohol zu messen – der Wert lag laut Polizei zu hoch, der Messbereich des Gerätes bis 5,0 Promille wurde den Angaben zufolge überschritten. Auch zwei Bekannte des Verletzten waren betrunken, es bestand die Gefahr, dass sie ebenfalls ins Wasser gehen – sie erhielten einen Platzverweis. Der Verletzte kam ins Krankenhaus.

