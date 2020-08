Betrunkener Mann mit gefälschtem Personalausweis bei Polizei

Polizisten tragen Polizei-Westen und führen eine Kontrolle durch. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – 2,5 Promille sind einem 36 Jahre alten Mann in Hamburg zum Verhängnis geworden. Der stark alkoholisierte Mann klingelte am Samstag ohne Grund bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof, wie diese am Sonntag mitteilte. Dadurch sei bei der Überprüfung sein gefälschter Personalausweis aufgefallen.

Aufgrund der starken Alkoholisierung sei er in Schutzgewahrsam genommen worden. Der gefälschte Ausweis wurde den Angaben nach sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Nach der Ausnüchterung ließen die Beamten der Mann wieder laufen. Daraufhin habe er umgehend die Sicherheitswache am Hauptbahnhof aufgesucht, um hier den vermeintlichen Diebstahl seines Personalausweises anzuzeigen. Dieser befand sich mittlerweile jedoch schon als Beweismittel in der Strafakte des Mannes.

Polizeimitteilung