Betrunkener Lkw-Fahrer legt Pause auf Autobahn ein

Ein stehender Lastwagen samt betrunkenem Fahrer hat auf der Autobahn 23 bei Rellingen im Kreis Pinneberg für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die Beamten entdeckten den stehenden Lkw am Donnerstagnachmittag auf dem Beschleunigungsstreifen der Auffahrt Halstenbek-Krupunder in Richtung Heide, wie die Polizei mitteilte.

Auf seine Rast angesprochen, gab der 32-Jährige demnach an, dass er eine Pause machen wollte. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen vorläufigen Wert von über 1,8 Promille. Zudem sei ein Drogenvortest auf THC positiv verlaufen.

Polizei leitet Strafverfahren ein

Weiterfahren durfte der 32 Jahre alte Mann nicht – die Polizei ordnete stattdessen eine Blutprobenentnahme an. Ein Abschleppdienst entfernte das Gespann von der Autobahn.

Der Lkw-Fahrer muss sich nun auf Konsequenzen einstellen: Die Staatsanwaltschaft ordnete den Angaben zufolge die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung von einem hohen dreistelligen Betrag an. Wegen Trunkenheit im Verkehr habe die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.