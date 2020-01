Betrunkener leistet sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Hamburg (dpa/lno) – Ein betrunkener 40-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen nach einer Verfolgungsfahrt in der Hamburger Altstadt mit mehreren Streifenwagen vorläufig festgenommen worden. Der Mann fiel bereits in Schleswig-Holstein aufgrund seiner Fahrweise auf, wie die Polizei mitteilte. Zeugen verständigten die Polizei, während der Fahrer sein Auto in Richtung Hamburg und hier durch mehrere Stadtteile steuerte. Er reagierte nicht auf Haltesignale der Streifenwagen hinter ihm.

Mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit fuhr der 40-Jährige unter anderem Baustellenbarken um und missachtete rote Ampeln. Im Bereich Lombardsbrücke/Ferdinandstor gelang es einem Streifenwagen den Flüchtigen zu touchieren und damit zu stoppen. Es kam zum Zusammenstoß, durch den das Auto des 40-Jährigen auf die Seite kippte und liegen blieb. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,87 Promille.

