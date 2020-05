Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Lingen (dpa/lni) – Stark betrunken ist ein Mann in Lingen (Landkreis Emsland) mit seinem Auto in einen Kreisverkehr gekracht. Zeugen hinderten den 52-Jährigen nach Polizeiangaben, sich in der Nacht zu Samstag vom Unfallort zu entfernen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 3,5 Promille. Auf dem Weg zur Dienststelle und später auf der Wache leistete der 52-Jährige laut einem Polizeisprecher erheblichen Widerstand und kam für die Nacht in eine Ausnüchterungszelle.

