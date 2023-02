Betrunkener Fahrer rammt geparkten Wagen: Autos brennen aus

Hamburg (dpa/lno) –

Weil ein betrunkener Autofahrer am frühen Sonntagmorgen in Hamburg-Heimfeld einen geparkten Wagen gerammt hat, sind beide Fahrzeuge komplett ausgebrannt. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 32-Jährige auf der Stader Straße in Richtung Neugraben unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte, prallte er dabei gegen das geparkte Auto. Er habe seinen Wagen noch unverletzt verlassen können. Weil sein Auto wegen des Unfalls Feuer fing, brannten jedoch beide Fahrzeuge komplett aus.

Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,35 Promille, nach einer Blutprobe musste der Mann seinen Führerschein abgeben. Die Feuerwehr löschte den Brand.