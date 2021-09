Betrunkener fährt ins Gleisbett: Strecke temporär gesperrt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Oldenburg (dpa/lni) – Ein alkoholisierter Mann ist mit seinem Auto am Freitagabend in Oldenburg in ein Gleisbett gefahren. Die Bahnstrecke, auf der Züge von Oldenburg nach Osnabrück verkehren, sei sofort gesperrt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei dem Fahrer ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,45 Promille.

Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein. Das Auto wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Zugverkehr wurde nach Abschluss aller Polizeimaßnahmen wieder freigegeben. Das Gleisbett sei nicht beschädigt worden.

