Betrunkener fährt gegen Zaun – schwer verletzt

Ein betrunkener Mofafahrer fährt gegen einen Zaun, wird schwer verletzt. Die Polizei rätselt nun: Wo ist die Maschine? (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Klein Berßen (dpa/lni) –

Ein 22 Jahre alter Betrunkener hat bei einem Unfall mit seinem Kleinkraftrad in Klein Berßen (Landkreis Emsland) schwere Verletzungen erlitten. Am Samstagabend sei er mit seiner Maschine nach einer Kurve von der Straße abgekommen, habe einen Gehweg überfahren und sei mit einem Zaun kollidiert, teilte die Polizei mit.

Auffällig: Unbekannte holten nach Polizeiangaben die Maschine des jungen Mannes ab, die erheblich beschädigt sein dürfte. Ob es sich um ein Motorrad oder etwa einen Roller handelte, konnte ein Polizeisprecher daher nicht sagen. Der Abtransport beschäftigt die Beamten, strafrechtliche Prüfungen wurden eingeleitet.

Der 22-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab dort einen Wert von 0,62 Promille. Danach wurde ihm eine Blutprobe entnommen, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Die Polizei sucht nach Zeugen.