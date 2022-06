Betrunkener bleibt auf Autobahn mit Motorrad liegen

Ottenbüttel (dpa/lno) –

Ein betrunkener Mann ist mit einem Motorrad «Marke Eigenbau» auf der Autobahn 23 im Kreis Steinburg liegengeblieben und von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der 27-Jährige hatte fast 1,3 Promille, wie die Polizei am Montag mitteilte. An der Maschine waren nach Polizeiangaben zahlreiche Mängel erkennbar gewesen. Das Kennzeichen gehörte zu einem Auto des 27-Jährigen. Die Polizei beschlagnahmte bei der Kontrolle in Ottenbüttel am Sonntag den Führerschein des Mannes und stellte das Motorrad sicher. Er muss sich nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Urkundenfälschung verantworten.