Betrunkener bedroht zwei Frauen im Zug mit Cuttermesser

Hamburg (dpa/lno) –

Nach der Bedrohung zweier Frauen in einem Regionalzug hat die Bundespolizei einen betrunkenen Mann in Hamburg-Harburg festgenommen. Der 22-Jährige soll die beiden Reisenden zunächst verbal belästigt und dann mit einem Messer bedroht haben, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit.

Schaffner ruft Polizei

Ein Zugbegleiter habe die Bundespolizei informiert, die den Verdächtigen am Dienstag nach der Einfahrt des Metronom aus Bremen in den Bahnhof Harburg stellte. Die Beamten brachten den 22-Jährigen zu Boden und fesselten ihn. Er habe die Polizisten immer wieder beleidigt, hieß es.

In seiner Jacke fanden die Beamten ein Cuttermesser, mit dem der Mann die Frauen im Alter von 25 und 26 Jahren bedroht haben soll. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Nach Einleitung eines Strafverfahrens und Ausnüchterung in einer Zelle kam der 22-Jährige wieder frei.

Weiterer Angriff auf Frau in S-Bahn

Erst am Montag hatte die Bundespolizei einen 41-Jährigen festgenommen, der einer Frau in einer S-Bahn an der Haltestelle Reeperbahn Bier über die Hose geschüttet und ihr anschließend mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte. Die 30-Jährige wurde verletzt und von Rettungskräften versorgt.