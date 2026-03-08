Betrunkener Autofahrer rammt 22-Jährigen von Motorrad

Winsen (dpa/lni) –

Bei einem Unfall auf der Autobahn 39 bei Winsen im Landkreis Harburg ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein 39 Jahre alter Autofahrer habe die Spur wechseln wollen, wobei sein Wagen gegen das Motorrad geprallt sei, teilte die Polizei mit. Der 22-jährige Motorradfahrer wurde dabei demnach von seiner Maschine geschleudert. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus.

Das Motorrad wurde laut Polizei bei dem Unfall am Samstagnachmittag unter dem Auto eingeklemmt und mitgeschleift. Ein Atemalkoholtest bei dem Autofahrer habe einen Wert von 2,43 Promille ergeben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.