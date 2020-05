Betrunkener Autofahrer prallt mit 1,69 Promille gegen Baum

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bockenem (dpa/lni)- Ein betrunkener Autofahrer ist in Bockenem im Landkreis Hildesheim mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 29-Jährige war in der Nacht zu Samstag auf einer Landstraße zunächst in der Kurve auf den Grünstreifen geraten und dann gegen den Baum gekracht, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer sei mit 1,69 Promille unterwegs gewesen. Den Angaben zufolge wurde er bei dem Unfall leicht verletzt, am Auto entstand Totalschaden. Den Führerschein des 29-Jährigen habe die Polizei beschlagnahmt.