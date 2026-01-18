Betrunkener Autofahrer flieht vor der Polizei

Osnabrück (dpa/lni) –

Ein betrunkener 26-Jähriger hat sich in Osnabrück eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die Gründe für seine Flucht zeigten sich bei der Kontrolle: Im Fahrzeug lagen mehrere offene Flaschen Bier sowie eine geringe Menge eines mutmaßlichen Betäubungsmittels, außerdem hatte der Fahrer keinen Führerschein, wie die Polizei mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab demnach rund 1,2 Promille. Zudem hat der 26-Jährige bereits eine Gefängnisstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verbüßt, wie der Polizeisprecher sagte.

Ausgangspunkt für den Einsatz war ein Geschwindigkeitsverstoß auf der Autobahn 33. Einer Zivilstreife fiel das Fahrzeug am Samstag zwischen den Anschlussstellen Widukindland und Lüstringen auf, weil es deutlich zu schnell unterwegs war. Der Autofahrer verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Lüstringen und fuhr in Richtung Stadtgebiet weiter. Dabei kam es laut Polizei zu riskanten Fahrmanövern.

Fahrer stoppt zunächst, rast dann aber weiter

Zunächst reagierte der 26-Jährige auf die Anhaltesignale und stoppte am Fahrbahnrand. Als sich eine Polizistin dem Fahrzeug näherte, raste er jedoch erneut davon. Wenig später hielt der Fahrer dann jedoch an. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sowie das Betäubungsmittel sicher. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Mietwagen.

Der 26-Jährige muss sich nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.