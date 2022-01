Betrunkener Autofahrer fährt Radfahrerin an: Schwer verletzt

Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“ steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Delmenhorst (dpa/lni) – Eine Radfahrerin ist in Delmenhorst von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, prallte der betrunkene Autofahrer mit seinem Wagen beim Abbiegen gegen das Fahrrad. Die Radfahrerin stürzte in der Nacht zum Sonntag infolge des Aufpralls und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Der 33-Jährige verließ daraufhin den Unfallort, wurde aber wenig später von einer Polizeistreife gestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Dem Mann wurde Blut abgenommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

