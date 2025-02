Betrunkener Autofahrer fährt in Schlangenlinien

Bockenem (dpa/lni) –

Die Polizei in Bockenem im Landkreis Hildesheim hat einen Autofahrer mit mehr als zwei Promille am Steuer gestoppt. Der Mann sei den Beamten aufgefallen, als er am frühen Morgen in Schlangenlinien durch ein Wohngebiet fuhr und ein Stoppschild missachtete, teilte die Polizei mit. Bei der anschließenden Kontrolle habe er deutlich nach Alkohol gerochen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.