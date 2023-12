Betrunkener attackiert Polizisten

Königslutter (dpa/lni) –

Ein Betrunkener hat Polizisten angegriffen, die ihm helfen wollten. Der 51-Jährige habe in der Nacht zu Freitag in Königslutter östlich von Braunschweig drei Beamte leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Mit Unterstützungskräften wurde er demnach festgenommen und danach in ärztliche Obhut gegeben.

Ursprünglich wurden die Polizisten von einer 39 Jahre alten Frau alarmiert. Sie habe Hilfe gebraucht, um ihren Nachbarn nach Hause zu bringen. Als die Beamten eintrafen, war der 51-Jährige verschwunden und habe erst gesucht werden müssen. Als die Polizisten ihn am Boden liegend fanden, begann der Mann die Beamten -zwei Männer und eine Frau – zu treten, zu schlagen und zu beleidigen. Er müsse sich nun demnächst wegen Widerstandes sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte vor Gericht verantworten, hieß es.