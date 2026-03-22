Betrunkener 49-Jähriger schläft am Steuer ein

Ein 49-Jähriger fällt mit unsicherer Fahrweise auf – dann schläft er hinter dem Steuer ein. (Symbolbild) Daniel Karmann/dpa

Sassenburg (dpa/lni) –

Ein ungewohntes Bild für die Polizei: Einen betrunkenen Autofahrer haben die Beamten im Landkreis Gifhorn schlafend hinter dem Steuer seines Wagens gefunden – den er glücklicherweise abgestellt hatte. Zuvor war einem Zeugen die unsichere Fahrweise des Autos im Sassenburger Ortsteil Neudorf-Platendorf aufgefallen, er alarmierte die Polizei, wie die Behörde mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab 3,2 Promille – nach Polizeiangaben «ein außergewöhnlich hoher Wert, der die Fahruntüchtigkeit eindrucksvoll unterstreicht».

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein nahmen die Beamten ihm ab. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.